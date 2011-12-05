ГИУ планирует выпустить корпоративные облигации на 1 млрд. грн. и ипотечные на 500 млн. грн.

Государственное ипотечное учреждение в первом полугодии 2012 года планирует выпустить корпоративные облигации на 1 млрд. грн. и ипотечные облигации на 500 млн. грн.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Государственного ипотечного учреждения Виктор МИРГОРОДСКИЙ.

Председатель правления ГИУ уточнил, что в следующем году планируется осуществить выпуск корпоративных облигаций на 1 млрд. грн. под государственную гарантию, запланированный на 2011 год, а по ипотечным облигациям сумму размещения планируется увеличить с 200 до 500 млн. грн. При этом ранее озвученные планы по выпуску в 2012 году корпоративных облигаций на сумму еще 1 млрд. грн. и ипотечных облигаций на 500 млн. грн. не будут осуществлены.

В.МИРГОРОДСКИЙ пояснил, что выпуск облигаций зависит от технической возможности и от состояния рынка ценных бумаг. В частности, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку должна была утвердить соответствующие изменения в законодательство, однако процесс затянулся из-за того, что комиссия попала под админреформу.

«Тут два вопроса. Технически по ипотечным, если будут готовы (изменения в законодательство - УНИАН), то будем обсуждать, когда рынок будет готов. Как правило, это первое полугодие. Потому что во втором полугодии рынок такой, как сейчас. Мы ждем, когда рынок успокоится. И ждем, когда комиссия по ценным бумагам сможет принять изменения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Государственное ипотечное учреждение отложило выпуск корпоративных облигаций под государственную гарантию на 1 млрд. грн. и ипотечных облигаций на 200 млн. грн., планируемый в текущем году, на 2012 год.

При этом в 2012 году ГИУ предполагало выпустить корпоративные облигации под государственные гарантии на 1 млрд. грн., а также ипотечные облигации на 500 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.