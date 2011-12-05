ЮЗТС в декабре планирует ввести в эксплуатацию II очередь ЖК «Панорама на Печерске»

Девелоперская компания «Трест «Югозаптрансстрой» (ЮЗТС) в декабре текущего года планирует ввести в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса «Панорама на Печерске» по ул. Щорса, 44 в Киеве.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава наблюдательного совета ЮЗТС Владимир ГУСАКОВ.

«В этом году, вероятнее всего это будет декабрь, мы введем второй пусковой комплекс на Щорса, 44. Это 17 тыс. кв. м жилья и паркинг порядка 14,5 тыс. кв. м. Это законченный объект. Сегодня документы на приемку в эксплуатацию находятся в ГАСКе, и я надеюсь, что буквально через неделю мы будем иметь сертификат соответствия», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года девелоперская компания «Трест «Югозаптрансстрой» (ЮЗТС) ввела в эксплуатацию две секции жилищно-офисного комплекса «Панорама на Печерске» по ул. Щорса, 44 в Киеве.

Две монолитные 26-этажные секции жилищно-офисного комплекса рассчитаны на 350 квартир. Общая площадь двух секций составляет около 62 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. Девелоперская компания "Трест "Югозаптрансстрой" (г. Киев) занимается строительством объектов промышленного и общественного назначения, жилищным строительством и строительством коммерческой недвижимости.