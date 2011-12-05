Скандальное строительство на столичной улице Гончара возобновлено - БЮТ

Окружной административный суд Киева 1 декабря отменил свое постановление об остановке строительства на улице Олеся Гончара, 17-23, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете.

«Реалии показывают, что украинские суды работают не в интересах города и государства, а в интересах определенной группы людей. Одним из примеров является это решение», - цитирует пресс-служба председателя фракции Татьяну МЕЛЕХОВУ.

По ее словам, на заседании рабочей группы Киевсовета по прекращению строительства на улице Гончара представитель застройщика заявил, что единственным убедительным документом, на который власть не сможет повлиять, есть решение суда в интересах застройщика.

Т.МЕЛИХОВА сообщила, что общественные организации подали апелляцию на упомянутое решение Административного суда. В соответствии с законодательством, утверждает она, на время рассмотрения дела этим судом строительные работы возобновлять нельзя, но застройщик не прекращает возведение 9-этажного сооружения ни на миг.

Как считает Т.МЕЛИХОВА, последнее решение суда «является свидетельством того, что застройщик знает, как и с кем договориться, чтобы ему не мешали продолжать строительство».

«Вопрос уже давно вышел за рамки законодательства и, убеждена, решается где-то значительно выше», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Окружной административный суд Киева по делу относительно решения Киевсовета о выделении земли под строительство жилого комплекса по улице Олеся Гончара, 17-23 в буферной зоне Национального историко-культурного заповедника «София Киевская» принял постановление об остановке строительных работ на объекте на время рассмотрения дела.

КГГА выступает на суде третьей стороной.

Против застройки выступает не только общественность, но и ЮНЕСКО.