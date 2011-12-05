Скандальне будівництво на столичній вулиці Гончара відновлено - БЮТ

Окружний адміністративний суд Києва 1 грудня скасував свою ухвалу про зупинення будівництва на вулиці Олеся Гончара, 17-23, повідомили УНІАН у прес-службі фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді.

«Реалії показують, що українські суди працюють не в інтересах міста та держави, а в інтересах певної групи людей. Одним із прикладів є це рішення», - цитує прес-служба голову фракції Тетяну МЕЛЕХОВУ.

За її словами, на засіданні робочої групи Київради щодо припинення будівництва на вулиці Гончара представник забудовника заявив, що єдиним переконливим документом, на який влада не зможе вплинути, є рішення суду на користь забудовника.

Т.МЕЛІХОВА повідомила, що громадські організації подали апеляцію на згадане рішення Адміністративного суду. Відповідно до законодавства, стверджує вона, на час розгляду справи цим судом будівельні роботи відновляти не можна, але забудовник не припиняє зведення 9-поверхової споруди ні на мить.

Як вважає Т.МЕЛІХОВА, останнє рішення суду «є свідченням того, що забудовник знає, як і з ким домовитись, щоб йому не заважали продовжувати будівництво».

«Питання вже давно вийшло за рамки законодавства і, переконана, вирішується десь значно вище», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Окружний адміністративний суд Києва у справі щодо рішення Київради про виділення землі під будівництво житлового комплексу по вулиці Олеся Гончара, 17-23 у буферній зоні Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська» прийняв ухвалу про зупинення будівельних робіт на об’єкті на час розгляду справи.

КМДА виступає у суді третьою стороною.

Проти забудови виступає не лише громадськість, але й ЮНЕСКО.