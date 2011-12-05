В Киеве начали разбирать очередной памятник - Дом Кристера

В Киеве начали разбирать легендарный Дом Кристера на ул. Осиповского, 2-а, построенный еще в 1880 году для саксонского ткача и садовника Вильгельма Кристера.

Об этом УНИАН сообщил глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

«Надеюсь, что деревянный дом разберут, отремонтируют и соберут опять, ведь в свое время был согласован проект реставрации этого дома. К сожалению, вероятность этого очень мала, поскольку за всю современную историю Киева такого еще не было», - прокомментировал А.БРИГИНЕЦ.

Депутат отметил, что здание признали памятником культурного наследия в 2001 году. Длительное время оно никому не принадлежало. Главное управление культурного наследия пыталось взять здание на свой баланс, но право на него выдвинули другие владельцы: Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, который находится рядом.

«Парадоксально, что примеру тех, кто уничтожает памятники истории, следует даже Национальная академия наук Украины. Похожее уничтожение киевских памятников истории стало настоящей эпидемией. Бороться с эпидемией можно двумя способами: больных изолировать в специальных местах, допустим за решеткой, или проводить прививку в виде нового более жесткого законодательства по охране памятников», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Глава комиссии Киевсовета обратился к председателю КГГА Александра ПОПОВУ с просьбой дать поручение соответствующим службам остановить какие-либо работы на этом объекте. А также предоставить информацию, какие меры киевская власть собирается предпринять, чтобы остановить разрушение здания и восстановить памятник.

Как отметил депутат, В.Кристер оставил свой яркий след в истории Киева: благодаря его деятельности столица стала называться городом-садом. Он начал выращивать в Киеве причудливые растения, и даже виноград, благодаря чему рядом расположенный массив получил название Виноградарь. А двухэтажную деревянную усадьбу Кристера, по словам киевоведов, можно по праву назвать архитектурно-историческим шедевром, считает А.БРИГИНЕЦ.