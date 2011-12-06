В Тернопольской области возле самого высокого в Украине водопада построят гостиницу.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно данным «Вестника государственных закупок», КП Тернопольского облсовета «Тернопольский областной информационно-туристический краеведческий центр» провело тендер, по результатам которого заключило соглашение с ООО «Зодчий» на работы по реконструкции нежилых помещений под отдыхо-туристический центр на 20 мест. Соглашением предусмотрено повести работ на 2,92 млн. грн. до конца 2012 года.

В соглашении сказано, что гостиница будет обустроена в селе Устечко Залещицкого района. Рядом с селом – самый высокий в Украине среди равнинных 16-метровый Джуринский водопад и старинный Червоногородский замок.