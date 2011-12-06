Стоимость коттеджей под Киевом в ноябре снизилась на 0,72%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в киевском регионе в ноябре 2011 года снизилась на 0,72% (7 долл.) – до 959 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 0,72% (10 долл.) – до 1 401 долл./кв. м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 222 долл./кв. м, самым дорогим – Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1 369 долл./кв. м.

По данным компании, в ноябре т.г. снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Киево-Святошинском районе – на 1,09% (15 долл.) – до 1 359 долл./кв. м, Вышгородском – на 1,68% (16 долл.) – до 939 долл./кв. м, Васильковском – на 0,11% (1 долл.) – до 940 долл./кв. м, Бородянском – на 2,14% (19 долл.) – до 867 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 0,79% (5 долл.) – до 630 долл./кв. м, Белоцерковском – на 0,20% (1 долл.) – до 507 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 0,48% (2 долл.) – до 416 долл./кв. м, Ракитнянском – на 1,55% (6 долл.) – до 382 долл./кв. м, Богуславском – на 0,55% (2 долл.) – до 359 долл./кв. м, Иванковском – на 1,45% (5 долл.) – до 339 долл./кв. м, Обуховском – на 0,94% (13 долл.) – до 1 369 долл./кв. м, Бориспольском – на 1,14% (15 долл.) – до 1 302 долл./кв. м, Яготинском районе – на 0,84% (3 долл.) – до 353 долл./кв. м.

При этом рост стоимости домовладений наблюдался в Макаровском районе – на 0,10% (1 долл.) – до 1 028 долл./кв. м, Броварском – на 0,11% (1 долл.) – до 945 долл./кв. м, Таращанском – на 1,48% (4 долл.) – до 275 долл./кв.м, Сквирском – на 1,83% (4 долл.) – до 222 долл./кв. м, Барышевском – на 0,84% (4 долл.) – до 482 долл./кв. м, Згуровском районе – на 2,07% (8 долл.) – до 394 долл./кв. м, Мироновском – на 0,22% (1 долл.) – до 452 долл./кв. м.

В то же время стабилизация стоимости жилья произошла в Фастовском районе – на уровне 507 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не участвуют в анализе).