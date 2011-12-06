Процедуру размежевания земель государственной и коммунсобственности упростят

Государственное агентство земельных ресурсов совместно с народными депутатами разработало законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о размежевания земель государственной и коммунальной собственности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в основу законопроекта положен концептуально новый подход к разграничению государственной и коммунальной собственности в целях быстрого и качественного завершения размежевания земель без бюджетных затрат.

В агентстве пояснили, что новая процедура размежевания заключается в том, что в пределах населенных пунктов коммунальной собственностью объявляются все земли, кроме земельных участков частной собственности и земельных участков, на которых находятся объекты недвижимости, находящиеся в государственной собственности, а также находящиеся в постоянном пользовании органов государственной власти и государственных предприятий, учреждений и организаций.

При этом за пределами населенных пунктов в госсобственности остаются все земли, кроме частной собственности и земучастков, которые на момент размежевания были предоставлены в пользование коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям (кладбища, общественные пастбища, свалки и другие объекты коммунального хозяйства).

В случае, если после проведения размежевания земель возникает необходимость размещения на землях госсобственности коммунального объекта и, наоборот, на землях коммунальной собственности – государственной, соответствующие земучастки под указанными объектами будут автоматически менять форму собственности при оформлении правоустанавливающих документов на них.

«Все ранее разработанные проекты землеустройства остаются действующими и включаются составной частью в схемы землеустройства и технико-экономические обоснования использования и охраны земель административно-территориальных единиц, проектов землеустройства по благоустройству территории населенных пунктов, материалы инвентаризации земель, а также другую документацию по землеустройству», - сказал глава Госземагентства Сергей ТИМЧЕНКО.

По данным ведомства, на размежевание земель, согласно действующему с 2004 года закону, необходимо 2,5 млрд. грн., из которых за 8 лет его действия выделено только 0,5% от потребности.

Всего в Украине размежеванию подлежит более 29 млн. га земель. На сегодня принято 4100 решений, что составляет 31% от общей площади земель, подлежащей размежеванию, из них заказано 1126 проектов землеустройства (6,3% от общей площади), окончательно утверждено 88 проектов землеустройства (0,6% от общей площади).