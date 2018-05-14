Депутатское жилье: а коту все масленица…

Кризис снова «ударил» по народным депутатам. Вернее о них очередной раз вспомнили в лихую годину. Дескать, глядите, и в этой «неприкосновенной» сфере экономим, причем на сей раз урежем льготы до нельзя. Поддерживает это решение и спикер парламента Владимир Литвин, «чтобы снять любые разговоры по этому поводу».

По его мнению, «отобрать» у нардепов нужно все, кроме заработной платы и того, что нужно им для выполнения своих обязанностей. Как яркий пример «борьбы» с привилегиями он назвал тот факт, что в соответствии с нормами пенсионной реформы пенсия депутатов теперь не будет превышать 8 тыс. грн., до этого она была вдвое выше. Но главное – парламентариев лишат права на льготное обеспечение жильем. По словам В.Литвина, ВР этого созыва всего было предоставлено 17 служебных квартир – «больше ничего не выделяли, и я думаю, что в будущем уже больше ничего и не будет», но при этом «сейчас… идет борьба по поводу того, как эти служебные 17 квартир перевести в неслужебные». Ведь парламенту «намного сложнее обслуживать служебные квартиры, чем если бы они были просто квартирами народных депутатов».

Не правда ли, вполне «парламентская логика», хотя совершенно непонятно чисто по-человечески.

Парламентский квартирный вопрос всегда был "закрытой" темой. Где и какое жилье выделяется депутатам-«бомжам», разобраться документально практически невозможно, особенно с учетом того, что для них еще предусмотрена компенсация на покупку квартир. Но о том, что с квадратным метром у народных избранников все в порядке, свидетельствуют центральные районы Киева, давно «облюбованные» ими. Как в принципе и живописные околицы столицы с их береговой зоной. Посему, сокращение «квартирных» льгот для депутатов, скорее всего, «господа заседатели» поддержат, т.к. в большей степени они (и их родственники как близкие, так и дальние) жильем обеспечены, о чем государство заботится двадцать лет. А для электората преподнесут наглядный пример «экономии» госсредств. Что касается будущих законодателей, то они, боюсь, будут традиционно не чужими нынешним, то есть, люди обеспеченные…

Относительно 17 квартир, заявленных В.Литвином, то с ними достаточно интересная история приключилась, которая полностью характеризует «слуг народа».

В июле 2009 года, когда страна была прихлопнута очередной волной кризиса, в Раде разгорелся «квартирный» скандал. Дошло дело до того, что 120 депутатов, «остро нуждающихся» в жилье, разыграли 17 квартир на ул. Срибнокильской, 24 в Киеве. Счастливчиками стали восемь нардепов из фракции Партии регионов, четыре БЮТовца, один коммунист. Надо отдать должное, четыре ордера без лотерейного розыгрыша были отданы депутатам-инвалидам, участникам боевых действиях и т.п. Торопиться вселяться в новенькие квартиры никто не стал. И оно понятно, кто же не знает, в каком состоянии сдаются новострои. ВР даже пыталась помочь бедолагам деньгами. Предлагалось принять постановление о дополнительном выделении из бюджета 2,44 млн. грн. на оснащение злополучных квартир «жизненно необходимым». Безденежье довело до того, что через 4 месяца после жеребьевки 352 голосами квартиры перевели в разряд служебных.

Видимо, они так и стоят незаселенными. Кому же захочется вкладывать в «чужое». А пока жизнь избранника, например, в гостинице «Киев», где удобства удовлетворяют, для Рады обходится в копеечку. Номер в сутки тянет ближе к 1 тысяче гривень. Можно еще вспомнить и о том, что депутаты сетуют, и там, дескать, жизнь не масло. Номера маленькие, поужинать с семьей - проблема. А чего спрашивается тянуть в столицу семью? Что, отдача без любимых и близких не соответствует должной? Так пусть изучат европейский опыт, где на выходные или в любое другое свободное от работы время, именно от работы, парламентарии ездят домой. И о работе немножко хочется сказать - все те, кто уже обеспечен за счет налогоплательщика «своим» жильем, судя по принятым законам, не совсем, если вообще задумывались над тем, для чего руку тянут к кнопке, чем все это обернется для того же налогоплательщика…

И снова о квартирах. Позже в качестве выхода из ситуации депутаты предложили передать их им же в частную собственность! Как поясняли в ПР, а инициаторами постановления выступили как раз лотерейные счастливчики (среди них представителей от партии власти было большинство), - что же остается делать, если не можем обеспечить проживание, закупить мебель, сантехнику и прочее. Ну просто сердце кровью обливается…

К месту напомнить, что в августе 2007 года Партия регионов предлагала построить в Киеве для народных депутатов общежитие семейного типа. В то время председатель избирательного штаба ПР Борис Колесников заявил, что в общежитии нужно предусмотреть 450 мест, здание расположить в Левобережной части Киева, в том районе, где к метро надо добираться тремя троллейбусами – так сказать, быть ближе к народу. Это жилье планировалось как служебное. Что мешает осуществить проект? Думаю, "кризис"…

В.Литвин в своем заявлении упомянул несколько о другой идейке - 1 декабря т.г. Киевсовет принял решение о строительстве на Подоле депутатского городка. По словам спикера, ранее речь шла о строительстве такой зоны в Конча-Заспе, но «думаю, что из этого ничего не получится, и никто городок строить в обозримой перспективе не будет, потому что средств для этого нет» - на следующий год планируется уменьшение финансирования парламента.

Что касается упомянутой территории, то на этом месте в конце «жизни» СССР планировалось построить гаражи для украинского правительства. И пусть визуально место не совсем примечательное – советские постройки, но рядышком и Андреевский спуск, и Воздвиженка, и Житный рынок. Кстати, забор там стоит. И рано или поздно за ним начнется строительство. А кому достанется воздвигнутое, думаю, киевлянам переживать не стоит, как и о «фарше» новостройки. Сказать хочется совсем о другом.

В тот же день, когда Киевсоет принимал решение о «депутатской зоне», возле КГГА потерпевшие от аферы «Элиты-центра» провели акцию протеста в связи с намерением столичной власти «изменить” механизм помощи им.

Так, предлагается новая формулировка - «исполнительный орган Киевсовета (Киевская городская государственная администрация) может брать на себя обязательство относительно восстановления права потерпевших на получение жилья» вместо действующей, согласно которой КГГА «обязуется» восстановить право на получение жилья в полном объеме.

Кроме того, предложенными изменениями предусматривается уменьшить процент отчислений жилья компанией-строителем, а именно «Киевгорстроем», для пострадавших в шести домах (которые строятся по инвестиционным договорам с учетом решения проблем пострадавших от «Элита-центр») с 25-28,5% до 5,5%.

1 декабря этот вопрос не рассматривался, но это не значит, что на нем поставлена точка, всего лишь запятая… И это при том, что с полученными уже кватирами у так называемых инвесторов «Элиты-центра» проблем не меньше. Как, впрочем, и у большинства украинцев, которые по жизни инвесторы, только другой элиты…

Нана Черная (УНИАН)