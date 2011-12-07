В Киеве в следующем году запустят первую очередь Юго-Западного коллектора

Первую очередь Юго-Западного коллектора в столице запустят в следующем году.

Об этом, как пишет газета "Хрещатик”, сообщил генеральный директор концерна “Киевподземдорстрой” Анатолий ГАЛЬЧУК.

Юго-Западный канализационный коллектор начали строить еще в 1990 году, однако из-за отсутствия финансирования строительство было прекращено через шесть лет. С 2002 года строительные работы возобновлены и сейчас активизировались. При строительстве коллектора используют современные технологии и специальную антикоррозийную защиту, которая позволит ему прослужить 50-100 лет.

Юго-Западный канализационный коллектор - ключевой объект инфраструктуры столицы, поскольку после запуска он отведет стоки со значительной площади юго-западной части Киева и части пригорода.

“Коллектор начинается от Голосеевской площади, где находится Главный городской коллектор, и заканчивается на Южной Борщаговке. Первую очередь протяженностью 2 км можно будет запустить уже в следующем году. Это значительно разгрузит Забайковский коллектор и аварийный коллектор на проспекте 40-летия Октября”, - отметил А.ГАЛЬЧУК.

Общая протяженность коллектора 9,8 км. На сегодняшний день на 70% этой территории уже осуществлена щитовая проходка механизированным проходческим комплексом.

По словам начальника горнопроходческого участка Михаила ПОНОМАРЕНКО, введение в эксплуатацию такого коллектора позволит убрать 3 насосных станции прокачки сточных вод, что приведет к значительной экономии электроэнергии, оборудования и оградит граждан от аварийных ситуаций.

“Пройдено уже около двух третей тоннеля, и на всем участке щитовой проходки коллектор облицовывается железобетонными тюбингами. После этого в тоннель втягиваются рабочие трубы, такие работы уже выполнены на участке 4 км. Внутренний диаметр коллекторного тоннеля - 2,4 м. Его прокладка осуществляется на глубине от 56 до 80 метров”, - сообщил М.ПОНОМАРЕНКО.

Используются трубы диаметром 2,6 метра с полиэтиленовой вкладкой, что значительно повышает срок их эксплуатации, а главное, защищает от негативных влияний агрессивных стоков - растворителей, средств для чистки, продуктов нефтепереработки и т.п. Такая технология производства давно применяется в Европе, поэтому гарантийный срок эксплуатации таких труб не менее 50 лет, а в принципе, как отмечают специалисты, они могут прослужить и все 100.