В Украине в текущем году будет сдано в эксплуатацию 10 млн. кв. м жилья

В текущем году в Украине в эксплуатацию будет сдано 10 млн. кв. м жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«В текущем году мы выходим на рекордный объем сдачи в эксплуатацию жилья - 10 миллионов квадратных метров жилья в этом году», - сказал он. При этом премьер подчеркнул, что 20 лет назад темпы строительства были в два раза выше.

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев т.г. в Украине введено в эксплуатацию 4 млн. 905,4 тыс. кв. м жилья, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2010 года.

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году введено в эксплуатацию 9 млн. 339,3 кв. м жилья, что на 45,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

В 2009 году в Украине было введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше, чем в 2008 году.

В 2008 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.