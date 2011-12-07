В Киеве в ноябре сдано в аренду 1278 квартир

В Киеве в ноябре т.г. сдано в аренду 1278 квартир.

Об этом сообщили УНИАН в агентстве недвижимости SV Realty (консалтинговой компании SV Development).

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (40% сделок), 38% приходится на двухкомнатные квартиры и 22% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (49%) приходится на квартиры стоимостью до 4,5 тыс. грн. в месяц, 41% - в ценовой категории от 4,5 до 7 тыс. грн. и 10% - в категории свыше 7 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2011 года в Киеве было сдано в аренду 1 375 квартир.