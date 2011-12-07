Стоимость торговых площадей в Киеве в ноябре снизилась на 0,22%

Средняя стоимость продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке Киева в ноябре т.г. снизилась на 0,22% (5 долл.) – до 2 269 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 735 долл./кв. м, самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 288 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость продажи торговых помещений в Печерском районе снизилась на 0,99% (3 долл.) - до 3 288 долл./кв. м, в Шевченковском районе – снизилась на 0,03% (1 долл.) - до 2934 долл./кв. м, в Подольском районе – снизилась на 1,32% (38 долл.) - до 2 844 долл./кв. м, в Голосеевском районе – снизилась на 0,63% (16 долл.) - до 2 533 долл./кв. м, в Деснянском районе — снизилась на 0,44% (8 долл.) - до 1 817 долл./кв. м, в Святошинском районе – снизилась на 0,94% (17 долл.) - до 1 796 долл./кв. м, в Дарницком районе – снизилась на 0,86% (15 долл.) - до 1 735 долл./кв. м, в Оболонском районе — выросла на 0,49% (11 долл.) - до 2 254 долл./кв. м, в Соломенском районе — выросла на 0,52% (10 долл.) - до 1 921 долл./кв. м, в Днепровском районе — выросла на 0,54% (10 долл.) - до 1 874 долл./кв. м.