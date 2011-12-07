Стоимость торговых площадей в Одессе в ноябре снизилась на 0,6%

Средняя стоимость продажи торговых площадей (не в торговых центрах) на вторичном рынке Одессы в ноябре т.г. снизилась на 0,59% (11 долл.) - до 1 849 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 508 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 2 003 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых помещений в Приморском районе снизилась на 1,14% (23 долл.) - до 2 003 долл./кв. м, в районе Таирово – выросла на 0,38% (7 долл.) - до 1 870 долл./кв. м, в районе Черемушки - выросла на 0,59% (10 долл.) - до 1 706 долл./кв. м, в районе Молдаванка – снизилась на 1,21% (19 долл.) - до 1 554 долл./кв. м, в поселке Котовского – снизилась на 0,92% (14 долл.) - до 1 508 долл./кв. м.