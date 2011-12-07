Стоимость торговых площадей во Львове в ноябре снизилась на 0,44%

Средняя стоимость торговых площадей (не в торговых центрах) во Львове в ноябре т.г. снизилась на 0,44% (8 долл.) - до 1 793 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 486 долл./кв. м, самым дорогим - Галицкий район, где средняя цена продажи составила 2 315 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых помещений в Галицком районе выросла на 0,35% (8 долл.) - до 2 315 долл./кв. м, во Франковском районе – снизилась на 1,74% (32 долл.) - до 1 808 долл./кв. м, в Зализнычном районе – снизилась на 1,04% (17 долл.) - до 1 611 долл./кв. м, в Лычаковском районе - снизилась на 0,50% (8 долл.) - до 1 594 долл./кв. м, в Шевченковском районе – снизилась на 0,45% (7 долл.) - до 1 559 долл./кв. м, в Сиховском районе – снизилась на 0,27% (4 долл.) - до 1 486 долл./кв. м.