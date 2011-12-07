Стоимость торговых площадей в Донецке в ноябре снизилась на 0,67%

Средняя стоимость продажи торговых помещений (не в торговых центрах) на вторичном рынке Донецка в ноябре т.г. снизилась на 0,67% (на 10 долл.) – до 1 492 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 988 долл./кв.м, самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1 839 долл./кв.м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость продажи торговых помещений в Ворошиловском районе снизилась на 0,70% (13 долл.) - до 1 839 долл./кв. м, в Киевском районе – снизилась на 0,69% (11 долл.) - до 1 590 долл./кв. м, в Калининском районе – снизилась на 0,40% (6 долл.) - до 1 503 долл./кв. м, в Ленинском районе – снизилась на 1,09% (14 долл.) - до 1 270 долл./кв. м, в Куйбышевском районе - снизилась на 0,87% (11 долл.) - до 1 252 долл./кв. м, в Пролетарском районе - выросла на 0,64% (8 долл.) - до 1 252 долл./кв. м, в Буденновском районе – стабилизировалась на уровне 1 212 долл./кв. м, в Кировском районе – снизилась на 1,60% (17 долл.) - до 1 046 долл./кв. м, в Петровском районе — снизилась на 1,30% (13 долл.) - до 988 долл./кв. м.