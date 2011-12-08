Янукович подписал изменения в закон о градостроительной деятельности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Верховная Рада внесла изменения в Закон «О регулировании градостроительной деятельности».

Данным законом до 1 января 2013 года предусматриваются возможности передачи (предоставления) земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности в собственность или пользование физическим и юридическим лицам для градостроительных нужд в случае отсутствия плана зонирования или детального плана территорий населенного пункта.

Кроме того, предусмотрено, что реконструкция или капитальный ремонт жилых домов, которые осуществляются за бюджетные средства, могут быть проведены при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.