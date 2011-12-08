Элитное жилье в новостройках Киева может подорожать на 3-5% - эксперт

Стоимость элитного жилья на первичном рынке Киева в 2012 году может увеличиться на 3-5%.

Такое мнение высказала директор по развитию консалтинговой компании Knight Frank (Украина) Наталья ПРОНИНА, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

«В 2012 году в элитном сегменте в Киеве мы ожидаем достаточно позитивную динамику развития. По итогам года возможен умеренный рост стоимости элитной недвижимости на первичном рынке Киева в пределах 3-5%. Такое изменение будет связано, прежде всего, с увеличением степени готовности строящихся объектов, выходом еще ряда премиальных проектов, а также ростом стоимости энергоносителей и строительных работ, поправкой на инфляцию», - считает она.

По оценкам Н.ПРОНИНОЙ, в первой половине 2011 года стоимость элитного жилья в столице незначительно снизилась, а в августе-сентябре 2011 года наблюдался рост цен до 13%, который был вызван выходом на рынок новых проектов со стоимостью жилья выше средних цен в элитном сегменте. При этом в октябре-ноябре 2011 года на смену резкому росту показателя пришло снижение средней цены, что было связано с началом продаж в еще одном элитном жилом комплексе, цены в котором были ниже средних по рынку.

В компании считают, что в период проведения в Украине Евро-2012 возможно дополнительное непродолжительное снижение спроса во всех сегментах первичного рынка, в том числе и в элитном.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Knight Frank, в Киеве стоимость элитного жилья в IV квартале этого года может вырасти на 2-3%. По состоянию на октябрь 2011 года, средняя цена в элитном сегменте первичного рынка жилья Киева составляла 7 715 долл./кв. м. При этом разброс цен достаточно большой - от 6 000 до 14 000 долл./кв. м и сильно зависит от индивидуальных характеристик жилых комплексов.