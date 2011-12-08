Стоимость офисных площадей в Донецке в ноябре выросла на 0,21%

Средняя стоимость офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Донецка в ноябре т.г. выросла на 0,21% (3 долл.) - до 1 453 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 912 долл./кв. м., самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1 866 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Ворошиловском районе выросла на 0,43% (8 долл.) - до 1 866 долл./кв. м, в Киевском районе - выросла на 0,71% (11 долл.) - до 1 552 долл./кв. м, в Калининском районе - выросла на 0,63% (9 долл.) - до 1 433 долл./кв. м, в Ленинском районе - снизилась на 0,08% (1 долл.) - до 1 190 долл./кв. м, в Куйбышевском районе - снизилась на 0,96% (11 долл.) - до 1 133 долл./кв. м, в Буденовском районе - выросла на 0,17% (2 долл.) - до 1 152 долл./кв. м, в Пролетарском районе - снизилась на 0,18% (2 долл.) - до 1 101 долл./кв. м, в Кировском районе - снизилась на 1,12% (12 долл.) - до 1 061 долл./кв. м, в Петровском районе - выросла на 0,22% (2 долл.) - до 912 долл./кв. м.