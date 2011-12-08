Стоимость торговых помещений в Харькове в ноябре снизилась на 0,14%

Средняя стоимость продажи торговых помещений на вторичном рынке Харькова в ноябре т.г. снизилась на 0,14% (2 долл.) – до 1 387 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Червонозаводской район со средним показателем 1 193 долл./кв. м, самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1 641 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период стоимость торговых площадей в Киевском районе снизилась на 1,20% (20 долл.) - до 1 641 долл./кв. м, в Дзержинском районе – снизилась на 1,05% (17 долл.) - до 1 596 долл./кв. м, в Ленинском районе – выросла на 0,63% (9 долл.) - до 1 427 долл./кв. м, в Октябрьском районе – снизилась на 0,48% (6 долл.) - до 1 239 долл./кв. м, во Фрунзенском районе - выросла на 0,31% (4 долл.) - до 1 306 долл./кв. м, в Московском районе - выросла на 0,08% (1 долл.) - до 1 306 долл./кв. м, в Коминтерновском районе - выросла на 0,23% (3 долл.) - до 1 281 долл./кв. м, в Червонозаводском районе – выросла на 0,42% (5 долл.) - до 1 193 долл./кв. м, в Орджоникидзевском районе – выросла на 0,67% (8 долл.) - до 1 201 долл./кв. м.