Стоимость офисных площадей в Харькове в ноябре выросла на 0,24%

Средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Харькова в ноябре т.г. выросла на 0,24% (3 долл.) - до 1255 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 1 121 долл./кв. м, самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1 583 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Киевском районе выросла на 0,19% (3 долл.) - до 1 583 долл./кв. м, в Дзержинском районе – выросла на 0,67% (10 долл.) - до 1 499 долл./кв. м, в Ленинском районе – выросла на 0,47% (6 долл.) - до 1 296 долл./кв. м, в Коминтерновском районе — снизилась на 0,09% (1 долл.) - до 1 133 долл./кв. м, в Московском районе — выросла на 0,09% (1 долл.) - до 1 125 долл./кв. м, в Октябрьском районе — стабилизировалась на уровне 1 122 долл./кв. м, в Червонозаводском районе - выросла на 0,92% (11 долл.) - до 1 202 долл./кв. м, в Орджоникидзевском районе — выросла на 0,09% (1 долл.) - до 1 121 долл./кв. м, во Фрунзенском районе – выросла на 0,52% (6 долл.) - до 1 161 долл./кв. м.