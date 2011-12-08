Стоимость офисных площадей в Киеве в ноябре снизилась на 0,38%

Средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Киева в ноябре т.г. снизилась на 0,38% (8 долл.) - до 2 070 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Святошинский район со средним показателем 1 573 долл./кв. м, самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3 171 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Печерском районе снизилась на 1,61% (52 долл.) - до 3 171 долл./кв. м, в Шевченковском районе - выросла на 0,65% (18 долл.) - до 2 786 долл./кв. м, в Подольском районе - снизилась на 0,16% (4 долл.) - до 2 496 долл./кв. м, в Голосеевском районе - снизилась на 0,33% (7 долл.) - до 2 123 долл./кв. м, в Оболонском районе - снизилась на 0,74% (15 долл.) - до 2 002 долл./кв. м, в Днепровском районе - снизилась на 0,47% (8 долл.) - до 1 693 долл./кв. м, в Соломенском районе - снизилась на 0,24% (4 долл.) - до 1 679 долл./кв. м, в Дарницком районе - снизилась на 0,43% (7 долл.) - до 1 616 долл./кв. м, в Деснянском районе - выросла на 0,65% (11 долл.) - до 1 695 долл./кв. м, в Святошинском районе - снизилась на 0,57% (9 долл.) - до 1 573 долл./кв. м.