Стоимость офисных площадей в Днепропетровске в ноябре снизилась на 0,36%

Средняя стоимость продажи офисных помещений (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Днепропетровска в ноябре т.г. снизилась на 0,36% (5 долл.) – до 1 391 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в ноябре самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 1 131 долл./кв. м, самым дорогим — Бабушкинский район, где средняя цена продажи составила 1 602 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных помещений в Жовтневом районе снизилась на 0,87% (14 долл.) - до 1 589 долл./кв. м, в Бабушкинском районе – снизилась на 0,80% (13 долл.) - до 1 602 долл./кв. м, в Красногвардейском районе – выросла на 0,19% (3 долл.) - до 1 548 долл./кв. м, в Кировском районе – выросла на 0,28% (4 долл.) - до 1 458 долл./кв. м, в Амур-Нижнеднепровском районе – снизилась на 0,43% (5 долл.) - до 1 151 долл./кв. м, в Самарском районе — выросла на 0,34% (4 долл.) - до 1 179 долл./кв. м, в Индустриальном районе – снизилась на 0,17% (2 долл.) - до 1 194 долл./кв. м, в Ленинском районе — снизилась на 0,44% (5 долл.) - до 1 131 долл./кв. м.