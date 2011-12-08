Стоимость офисных площадей в Одессе в ноябре снизилась на 0,17%

Средняя стоимость офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Одессы в ноябре т.г. снизилась на 0,17% (3 долл.) - до 1 813 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 417 долл./кв. м, самым дорогим - Приморский район, где средняя цена продажи составила 2 097 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных площадей в Приморском районе выросла на 0,10% (2 долл.) - до 2 097 долл./кв. м, в районе Таирово - снизилась на 0,18% (3 долл.) - до 1 677 долл./кв. м, в районе Черемушки - снизилась на 0,39% (6 долл.) - до 1 521 долл./кв. м, в районе Молдаванка - выросла на 0,07% (1 долл.) - до 1 490 долл./кв. м, в поселке Котовского - снизилась на 0,98% (14 долл.) - до 1 417 долл./кв. м.