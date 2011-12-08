Стоимость офисных площадей во Львове в ноябре выросла на 0,28%

Средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Львова в ноябре т.г. выросла на 0,28% (5 долл.) - до 1 770 долл./кв. м

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Сыховский район со средним показателем 1 470 долл./кв. м, самым дорогим - Галицкий район, где средняя цена продажи составила 2 265 долл./кв. м.

По данным компании, за указанный период средняя стоимость офисных площадей в Галицком районе выросла на 0,22% (5 долл.) - до 2 265 долл./кв. м, во Франковском районе - выросла на 0,74% (13 долл.) - до 1 768 долл./кв. м, в Зализнычном районе - снизилась на 0,06% (1 долл.) - до 1 577 долл./кв. м, в Лычаковском районе - выросла на 0,87% (14 долл.) - до 1 622 долл./кв. м, в Шевченковском районе - снизилась на 0,20% (3 долл.) - до 1 535 долл./кв. м, в Сыховском районе - снизилась на 0,34% (5 долл.) - до 1 470 долл./кв. м.