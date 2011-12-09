Дату осуществления госрегистрации прав на недвижимое имущество продлили до 2013 года

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении реализации прав на недвижимое имущество и их обременений при их государственной регистрации».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 266 народных депутатов Украины из 276 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в законы Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений» и другие законодательные акты Украины» и «О Государственном земельном кадастре».

В частности, продлевается до 1 января 2013 года дата осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и осуществление мероприятий, связанных с ведением Государственного земельного кадастра. Целью этих предложений является предоставление большего времени для проведения организационных и других мероприятий, необходимых для обеспечения ведения Государственного земельного кадастра, предоставления населению услуг в сфере регистрации вещных прав на недвижимое имущество.