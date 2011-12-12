Тарифы на ЖКУ достигнут обоснованного уровня не ранее чем через четыре года - Близнюк

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине смогут достичь экономически обоснованного уровня не ранее, чем через четыре года.

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Уровень доходов наших сограждан не позволяет в один момент поднять тарифы до экономически обоснованного уровня. По нашим расчетам, на это необходимо, как минимум, три-четыре года. За этот период мы должны добиться роста уровня доходов населения, решить вопросы технического перевооружения отрасли и постепенно выйти на рентабельную работу коммунальных предприятий», - сказал он.

По словам министра, мировой опыт показывает, что ключевую роль в этих процессах должно сыграть публично-частное партнерство, которое позволит внедрить современные принципы управления сферой жизнеобеспечения.

«Осторожное отношение к участию в публично-частном партнерстве в нашей стране со стороны серьезных частных операторов связано с несовершенством нормативной базы, традиционно негативным отношением общества к присутствию частного сектора в инфраструктуре, а также бюрократическими сложностями в реализации проектов, что часто приводит к коррупции и отталкивает операторов мирового уровня », - отметил А.БЛИЗНЮК.

По его убеждению, обществу необходимы положительные примеры современного управления сектором ЖКХ, которые позволят избежать негативных стереотипов прошлого и ориентироваться на будущее.