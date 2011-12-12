Власть Киева через суд обяжет недобросовестные строительные компании платить

Киевская власть через суд обяжет недобросовестные строительные компании платить паевые взносы на развитие инфраструктуры города.

Как сообщает пресс-служба столичной городской государственной администрации, Киевский апелляционный хозяйственный суд постановил взыскать из одного из застройщиков 5 млн. 157 тыс. грн. в бюджет города. Такую сумму строительная компания обязана оплатить городу как возмещение просроченного долга по паевым вкладам в развитие инфраструктуры столицы.

«Киев защищает свое право на получение паевых взносов, поскольку они дают возможность реализовать программы по строительству социального жилья, квартир для пострадавших от аферы «Элита-Центр», чернобыльцев, учителей и других категорий граждан», – объяснил заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ.

Он сообщил, что сейчас в судах находится еще несколько дел с аналогичными требованиями к застройщикам.

По информации Главного управления экономики и инвестиций КГГА, в предыдущие годы суммы задолженности по уплате паевых обязательств значительно превышали оплаченные взносы. Как правило, застройщики пытались обжаловать в суде соглашение об участии в созданнии социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города через несколько месяцев после его заключения. Как результат, поступления паевых взносов в городской бюджет в 2010 году сократились почти в 36 раз, по сравнению с 2007 годом – из 1 млрд. 7 млн. грн. до 28 млн. грн.

Председатель КГГА Александр ПОПОВ в первые дни работы на этом посту поручил прекратить подобную практику.