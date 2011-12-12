КГГА утвердила проект Стратегии развития Киева до 2025 года

В Киевской городской государственной администрации утвердили проект Стратегии развития Киева до 2025 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, соответствующее решение приняли члены Коллегии горгосадминистрации.

Теперь документ должен утвердить депутатский корпус. 15 декабря проект Стратегии будет вынесен на рассмотрение Киевсовета.

«Впереди у нас самое важное – реализация проекта. Городская администрация должна подготовить фундаментальные основы реализации главного стратегического плана города, чтобы начало 2012 года стало одновременно стартом выполнения Стратегии», – сказал председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Председателям столичных райгосадминистраций он поручил подготовить портфель инвестиционных проектов по каждому району Киева – перечень перспективных объектов, предприятий, производств, которые могут заинтересовать инвесторов и выполнить задачи Стратегии развития Киева.

«Мы не ждали, пока завершится работа над теоретической частью Стратегии – все это время мы активно вели инвестиционную политику, направленную на решение основных проблем города. Особенно это касается инфраструктурных проектов. Это строительство путепроводов, мостов, новых станций метрополитена, строительство стадиона «Олимпийский» и многие другие объекты, которые являются составляющей частью развития города. То есть, принимая план развития Киева на 15 лет, мы уже можем отчитаться об определенном его выполнении», – отметил А.ПОПОВ.

Он добавил, что усилия столичной власти, направленные на подготовку к Евро-2012, являются фундаментом для того, чтобы дать старт новым проектам не только бюджетного, но и частного финансирования.

«Мы направляем усилия на поиск частных инвесторов, как украинских, так и заграничных, которые готовы вкладывать средства в конкретные направления развития экономики города. Поэтому очень важно иметь перечень предложений – инвестиционных проектов и идей. Сегодня мы сформировали около 200 таких предложений, и будем работать в дальнейшем над этим перечнем», – добавил председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, 29 марта 2012 года состоится первый Киевский инвестиционный форум, где будут представлены инвестиционные проекты, которые будут реализовываться в рамках утвержденной Стратегии развития столицы до 2025 года.