Центр защиты животных в Киеве построят на улице Автопарковой

Центр защиты животных, рассчитанный для содержания 1,5 тыс. собак, построят в Киеве на улице Автопарковой в Дарницком районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом шла речь во время встречи первого заместителя председателя КГГА Александра МАЗУРЧАКА с представителями общественных организаций и волонтерами, работающими в сфере защиты беспризорных животных.

В частности, по данным пресс-службы, А.МАЗУРЧАК дал ряд поручений, выполнение которых позволит улучшить сложившуюся ситуацию, и рассказал о ближайших планах столичной власти в сфере гуманного обращения с беспризорными животными.

По его информации, также рассматривается вариант строительства в столице второй очереди приюта «SOS».

Кроме того, участники встречи обсудили новую городскую Программу регулирования численности беспризорных животных на 2012-2016 годы.

«Общественные зоозащитники и кинологические организации предоставляют предложения и замечания относительно своего виденья решения неотложных вопросов, и уже на будущей неделе мы проведем общественные слушания с организациями и волонтерами по обсуждению новой Программы. Считаю, что любые шаги по решению вопроса беспризорных животных обязательно должны быть согласованы с общественными организациями и поддержаны ими. Ведь только общим трудом мы сможем достичь позитивного результата», – заметил А.МАЗУРЧАК.

Как отмечается в сообщении, столичная власть поддерживает гуманный способ регулирования численности беспризорных животных. В этом году было стерилизовано более 4 тысяч собак, что вдвое больше, чем в предыдущем.

Как сообщал УНИАН, в ноябре с.г. КГГА проинформировала, что планируется строительство Центра защиты животных в пределах Киева, что обеспечит увеличение мест для временной передержки беспризорных животных.

Отмечалось, что в ближайшее время проект решения о строительстве этого Центра будет внесен на рассмотрение депутатов Киевсовета.

В сообщении шла речь о том, что сегодня в городе функционирует муниципальный приют для животных, который расположен в пгт Бородянка и находится на балансе коммунального предприятия «Приют для животных».

Городская власть рассчитывает, что открытие такого заведения в пределах города позволит быстрее подбирать владельцев для беспризорных собак, потому что любой киевлянин сможет прийти в заведение и взять себе собаку под опеку.

Ранее, 10 ноября, Киевсовет отказал в предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства об отведении 1,07 га земли КП «Приют для животных» по ул. Тепловозной в Дарницком районе для строительства и обслуживания «Центра защиты животных».