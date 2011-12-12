В Украине создана комиссия по решению проблемных вопросов обеспечения молодежи жильем

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства своим приказом от 6 декабря т.г. создало Межведомственную комиссию по решению проблемных вопросов выполнения Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы.

Об этом говорится на сайте Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

Согласно сообщению, основная задача межведомственной комиссии состоит в утверждении перечня жилых объектов, строительство которых финансируется за счет средств граждан - заемщиков Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», которые заключили договора о строительстве жилья с застройщиками до 1 июля 2011 г., но строительство которых не начато или нарушены сроки принятия объектов в эксплуатацию не менее чем на 9 месяцев.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2011 года Кабинет министров Украины утвердил Порядок предоставления кредитов заемщикам Государственного специализированного финансового учреждения “Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству”.

Действие порядка распространяется на заемщиков фонда, которые заключили договора на строительство жилья с застройщиками до 1 июля 2011 года и средства которых инвестированы в объекты, строительство которых в нарушение условий таких договоров не начато или нарушены сроки принятия объектов в эксплуатацию не менее чем на 9 месяцев.

Перечень объектов утверждается Межведомственной комиссией по решению вопросов выполнения Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы, созданной Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по представлению фонда.