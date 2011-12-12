Стоимость строительства автодорог в Украине ниже, чем в Европе — "Укравтодор"

Стоимость строительства автомобильных дорог общего пользования первой категории на 4 полосы движения в двух направлениях в Украине составляет около 40 млн. грн. за 1 км, что в 2-4 раза меньше, чем в Европе.

Как сообщил УНИАН заместитель главы Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Евгений ПРУСЕНКО, стоимость одного километра строительства дороги такой же категории в Польше составляет от 6 до 12 млн. евро, в Германии - около 9-10 млн. евро.

«Главная разница сегодня в стоимости рабочей силы, каменных материалов и топлива. По стоимости битума мы уже сравнялись с Европой. На сегодняшний день в Украине на ремонтно-строительных работах работает такая же техника и используются такие же технологии, как и в Европе», - сказал он.

Е.ПРУСЕНКО также сообщил, что сегодня в Украине автомобильные дороги государственного значения строятся и реконструируются в основном по параметрам I и II категорий, а автомобильные дороги местного значения по параметрам - III, IV и V категорий.

По словам замглавы "Укравтодора", стоимость строительства дорог первой категории существенно возрастает в случае, если на ней есть искусственные сооружения, в то же время если дорога пролегает по равнинной местности, а ее строительство не требует значительных земляных работ, стоимость может быть меньше.

«Стоимость 1 км автомобильной дороги общего пользования зависит от категории дороги, наличия транспортных узлов, конструкций дорожной одежды, искусственных сооружений, обеспечения промышленными базами, карьерами. Существенно влияет на стоимость 1 км автомобильной дороги общего пользования рельеф — равнинный или горный. Как правило, стоимость 1 км автомобильной дороги первой категории вдвое превышает стоимость дороги второй категории», - сказал он.

Справка УНИАН. Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере дорожного хозяйства и управления автомобильными дорогами.

С начала 2011 года «Украватодор» отремонтировал и построил более 1700 км дорог общего пользования. Ранее «Укравтодор» планировал открыть в 2010 году движение на 1 500 км дорог.