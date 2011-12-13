Председатель КГГА поручил активизировать общественное обсуждение Генплана столицы

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ поручил своим заместителям, руководителям структурных подразделений и председателям райгосадминистраций города активизировать общественное обсуждение Генерального плана столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, он отметил, что уже готов соответствующий проект от Института Генплана, но он нуждается в коррекции, в частности, в части решений Киевсовета об отведении земли под застройку, которые противоречат интересам города и киевлян.

Ввиду этого, председатель КГГА поручил до Нового года разработать график общественного обсуждения Генерального плана столицы и обнародовать его, чтобы все желающие смогли приобщиться к дискуссии.

«Мы практически завершили работу над Стратегией развития Киева до 2025 года. Актуально – утверждение Генплана города, ключевого инструмента реализации стратегии. Поэтому сейчас необходимо приложить максимум усилий для активизации общественного обсуждения документа. Надеюсь, что обсуждение Генерального плана будет проходить так же цивилизованно и результативно, как и обсуждение стратегии», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Он настаивает на том, чтобы каждый трудовой коллектив, каждая общественная организация, каждый домовый, квартальный, районный комитет ознакомились с настоящим документом и предоставили свои предложения.

“Таким образом мы сможем очистить Генеральный план от посягательств на земли и имущество киевской общины. Уверен, ни один меркантильный интерес не проскочит сквозь широкие общественные обсуждения при участии жителей города, журналистов, активистов общественных организаций и представителей органов самоорганизации населения», - сказал А.ПОПОВ.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря КГГА сообщила об утверждении проекта Стратегии развития Киева до 2025 года. Общественное обсуждение стратегии продолжалось полгода. 15 декабря настоящий документ рассмотрят депутаты Киевсовета, которые должны его принять.

Генеральный план развития Киева является основным градостроительным документом, который определяет принципиальные решения по развитию, планированию, застройке и использованию территорий города.

18 сентября 2008 года Киевсовет принял решение «О разработке нового Генерального плана развития города Киева и его пригородной зоны до 2025 года».

16 сентября 2010 года городской совет принял Концепцию стратегического развития столицы, которая является первым этапом в разработке Генерального плана развития Киева и его пригородной зоны до 2025 года.

Стоимость разработки Генерального плана оценивается в 20 млн. грн.