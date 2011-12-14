Кабмин намерен создать Национальный совет по вопросам функционирования ОСМД

Кабинет министров Украины намерен создать Национальный совет по вопросам функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) как постоянный консультативный правительственно-общественный орган.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что сегодня правительство рассмотрит пути решения вопросов содержания и эксплуатации ОСМД.

Н.АЗАРОВ сообщил, что по состоянию на 1 ноября в Украине функционирует 13 тыс. 817 ОСМД.

«Такой подход нужно не только приветствовать, но и обеспечивать необходимой нормативной базой, созданием конкурентных рыночных условий для предоставления услуг, соответствующей технологической базой и т.п.», - сказал он.