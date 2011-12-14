Недвижимость в Польше в ближайшие два года может подешеветь на треть - газета

Варшава. Недвижимость в Польше в случае новой рецессии в мировой экономике в ближайшие два года может подешеветь еще на более, чем на 30%.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет в среду Gazeta Wyborcza со ссылкой на рапорт крупнейшего польского банка и игрока на рынке жилищных кредитов PKO BP.

Эксперты банка считают "самым вероятным сценарием" на первую половину 2012 года продолжение "небольшого" снижения цен, которое длится практически непрерывно последние три года после начала мирового финансового кризиса в 2008 году.

"Аналитики PKO BP признают, что существует риск, что за ближайшие 2 года цены могут упасть более, чем на 30%. Вероятность такого сценария - в результате "возврата рецессийных явлений в мировой экономике" - составляет менее 25%", - написала газета.

Эксперты PKO BP, который выдал 20% всех ипотечных кредитов в Польше, также отмечают увеличение предложение квартир на первичном и вторичных рынках наряду со снижением покупательской способности поляков.

Газета заметила, что увеличение курса швейцарского франка, в котором брали ипотечные кредиты большинство поляков, привело к тому, что от 150 до 200 тыс. семей должны банкам больше, чем сегодня стоит их недвижимость.

Издание также добавило, что на столичном рынке недвижимости, который является крупнейшим в стране, средние цены покупок недвижимости в текущем году снизились на 4%, до 2,3 тыс. долларов (по текущему курсу 3,4 злотых за доллар).

Как сообщал УНИАН, в прошлом году поляки взяли ипотечных кредитов на почти 15 млрд. долларов, что в 3,5 раза больше показателей кризисного 2009 года, а весь портфель ипотечных кредитов на начало 2011 года составил около 80 млрд. долларов (по текущему курсу).

По данным Amron SARFiN, 1,5 млн. человек из 38 млн. граждан Польши купили недвижимость в кредит.

Справка УНИАН. Недвижимость в Польше, которая с 2000 по 2008 год подорожала от 100 до 200%, за последние три года - из-за мирового кризиса - по разным данным, подешевела от 10 до 30% (без учета инфляции).