В Харькове к Евро-2012 открыта пятизвездочная гостиница Kharkiv Palace 5*

Сегодня в Харькове в рамках подготовки к Евро-2012 торжественно открытв пятизвездочная гостиница Kharkiv Palace 5*.

Как передает корреспондент УНИАН, строительство объекта профинансировано и осуществлено группой DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО, генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012.

По словам А.ЯРОСЛАВСКОГО, объект построен за полтора года вместо трех, что является рекордным показателем.

«Сказать, что я доволен – ничего не сказать, я просто счастлив, а какая получилась гостиница, вы сами видите – вот она перед вами», - сказал на открытии А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

«Для семьи УЕФА, которая здесь будет проживать, и всех посетителей, - сказал он, самое важное это комфорт и тепло – это все нашло воплощение в этой гостинице».

По словам бизнесмена, в сети премьер-отелей «это самая роскошная гостиница», которая полностью отвечает европейским стандартам. Ее общая стоимость около 126 млн. долларов. «Самое главное, что эта гостиница будет для харьковчан, для семьи УЕФА, для футбола. Евро-2012 закончится, а гостиница останется, и она будет служить Харькову, харьковчанам и всем приезжим», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Операционный директор УЕФА Мартин КАЛЛЕН поздравил присутствующих с событием и поблагодарил А.ЯРОСЛАВСКОГО за сотрудничество.

«Все то, что он обещал УЕФА, он выполнил, и из-за этого он пользуется большим уважением у нас. Мы всегда гордились и доверяли господину ЯРОСЛАВСКОМУ, гордимся нашим сотрудничеством. Все наши договоренности выполнены ЯРОСЛАВСКИМ. Думаю, что все харьковчане должны гордиться, что мы открыли такую гостиницу», - сказал М.КАЛЛЕН.

По словам директора турнира Евро-2012 в Украине Маркияна ЛУБКИВСКОГО, строительство гостиницы в Харькове стало чрезвычайно весомым и уникальным вкладом в Евро-2012, и Харьков практически выполнил все требования УЕФА.

Сегодня же гостиница приняла своих первых посетителей.

Справка УНИАН. Kharkiv Palace 5* - первая в Харькове 5-звездочная гостиница, которая полностью отвечает требованиям, предъявляемым к объектам гостиничной недвижимости данной категории.

Управление Kharkiv Palace 5* осуществляет «Премьер Интернешнл» - первый украинский гостиничный оператор, лидер рынка.

Kharkiv Palace 5* входит в состав luxury-коллекции «Премьер Отели».

В период проведения в Харькове матчей Евро-2012 в этой гостинице будет базироваться штаб-квартира УЕФА, а также разместятся «целевые группы» УЕФА.

Открытие Kharkiv Palace 5* стало финальной стадией выполнения комплексной программы DCH по подготовке Харькова к Евро-2012. В ее рамках за период 5 декабря 2006 года по 5 декабря 2011 года были реализованы такие проекты:

реконструкция стадиона «Металлист» - 28,8 млн. дол. (частно-государственное партнерство: 30% - А.ЯРОСЛАВСКИЙ, 70% - государственное финансирование);

реконструкция международного аэропорта «Харьков» - 107,2 млн. дол. (частно-государственное партнерство: 36% - А.ЯРОСЛАВСКИЙ, 64% - государственное финансирование);

реконструкция стадиона «Динамо», который будет использован в качестве тренировочной базы Евро-2012 - 0,3 млн. дол. (100% частные инвестиции);

строительство Детской футбольной академии - Волонтерского центра УЕФА в Харькове - 12 млн. дол. (100% частные инвестиции);

реконструкция учебно-тренировочной базы ФК «Металлист», тренировочного лагеря для одной из сборных-участниц Евро-2012 - 24,6 млн. дол. (100% частные инвестиции)

Строительство гостиницы Kharkiv Palace на площади Свободы - 126 млн. дол. (100% частные инвестиции).

Общая сумма инвестиций А.ЯРОСЛАВСКОГО в строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры Евро-2012, по данным УЕФА, составляет 30% плановых расходов на подготовку Харькова к турниру (300 млн. дол.).