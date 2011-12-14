На рынок офисной недвижимости Киева может выйти 270 тыс. кв. м площадей

На рынок офисной недвижимости Киева в 2012-2013 годах может выйти около 270 тыс. кв.м площадей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня журналистам высказал директор департамента офисной недвижимости по работе с арендодателями консалтинговой компании Colliers International Максим ТКАЛЕНКО.

По его словам, в этот период девелоперами заявлен выход на рынок около 300 тыс. кв.м офисных площадей, однако ожидается, что вовремя объекты сдадут в эксплуатацию не все.

Планируется, что из общего объема ожидаемых к выходу площадей порядка 160 тыс. кв.м офисных площадей класса «А».

М.ТКАЛЕНКО отметил, что новое предложение офисных площадей в Киеве в 2011 году составило около 130 тыс. кв.м (в 2010 и 2009 годах — по 110 тыс. кв.м), из них около 70 тыс. кв.м было введено формально (эти офисы не готовы для заполнения арендаторами). С учетом нового предложения общий объем предложения офисных площадей в Киеве составляет порядка 1,3 млн. кв.м.

По оценкам директора департамента, в этом году спрос на офисные площади вырос в 1,5 раза по сравнению с 2010 годом — до около 160 тыс. кв.м, выйдя на уровень потребления 2005-2006 годов. Средний уровень вакантности офисных помещений в столице за год снизился с 14% до 12,5%, однако к концу года он может вырасти до 13,5%. Уровень вакантности в офисах класса «А» сегодня составляет 3-4%.

М.ТКАЛЕНКО сообщил, что в текущем году ставки аренды для офисов класса «В» и»С» стабилизировались, в классе «А» - выросли на 3-5% по причине дефицита готовых для переезда помещений. Сегодня в столице базовые арендные ставки для площадей класса «А» составляют 30-38 долл./кв.м/месяц, класса «В» - 19-26 долл./кв.м/месяц, класса «С» - 10-16 долл./кв.м/месяц.

Директор департамента добавил, что если в 2012 году выйдет ожидаемый объем офисов класса «А», то арендные ставки в этом сегменте могут снизиться, что может также повлиять на снижение ставок в классе «В».

Справка УНИАН. Colliers International – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников, работающих в примерно 300 офисах в более чем 61 стране мира, в том числе на территории СНГ и стран Балтии.

В представительстве Collіers Іnternatіonal в Украине, основанном в 1997 году в Киеве, работает более 60 специалистов.