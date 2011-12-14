Киевсовет готовится выдать паркам-памятникам документы на землю

В Киевсовете готовят проекты землеустройства для 13 объектов природно-заповедного фонда, сообщил председатель постоянной комиссии городского совета по вопросам экологической политики, председатель фракции «Республика Киев» Денис МОСКАЛЬ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Республики Киев», по словам депутата, разработка этих документов имеет большое значение для сохранения природных памятников, поскольку наличие госактов защитит парки от посягательств со стороны застройщиков.

Д.МОСКАЛЬ выразил убеждение, что государственные акты на земельные участки необходимо в ближайшее время выдать всем столичным паркам. Он заметил, что разработаны проекты землеустройства по 11 из 13 указанных объектов.

По его словам, документы разрабатываются для таких парков-памятников садово-паркового искусства: «Кинь грусть», «Сырецкая роща», «Парк Слава», «Парк Аскольдова могила», «Березовая роща», «Кирилловская роща», «Парк Нивки» (западная часть), «Парк им. Пушкина», «Парк им. Шевченко», «Парк Нивки» (восточная часть), «Пуща-Водичский лесопарк», заповедника местного значения «Урочище «Бобровня» и памятника природы местного значения «Дубовая роща с естественным водоемом».

«По информации Главного управления экологии и охраны природных ресурсов, еще с 2006 года проводятся работы по определению внешних границ 13 объектов естественно-заповедного фонда Киева и закреплению этих территорий за землепользователями актами постоянного землепользования», - сообщил Д.МОСКАЛЬ.

Он напомнил, что на территории Киева расположено 159 объектов природно-заповедного фонда, 110 из которых являются памятниками природы местного значения.