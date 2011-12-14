Минрегион планирует создать механизм доступных кредитов ОСМД для ремонта домов

Главной задачей государства в 2012 году будет создание механизма доступного кредитования объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) для проведения капитальных ремонтов и мероприятий по энергоэффективности зданий.

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«В следующем году мы планируем «закрыть» все законодательные проблемы функционирования и создания ОСМД, а также развития других форм управления жилым фондом. При этом главная задача государства в этом процессе - создать механизм доступных кредитов для финансирования капитальных ремонтов и мероприятий по энергоэффективности зданий. ОСМД должны получить доступный механизм кредитования, в том числе от государственных банков», - сказал министр.

По его словам, основные законодательные задачи по развитию ОСМД на выполнение программы экономических реформ Президента Украины включены Минрегионом в проект Национального плана действий на 2012 год.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине действуют 13 817 объединений совладельцев многоквартирных домов. В 2011 году создано 1780 ОСМД. Самый высокий уровень создания в 2011 году объединений в Донецкой (308), Николаевской (156), Львовской (126) областях. Низкий уровень создания ОСМД наблюдается в г. Севастополь (10), Черновицкой (12), Полтавской (17) и Кировоградской (16) областях.