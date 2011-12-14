Минрегион выступает за создание ОСМД

В Украине необходимо создать институт эффективного собственника многоквартирного дома, которым должно стать объединение совладельцев многоквартирных домов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«У нас существует институт собственников квартир в многоэтажных домах, но отсутствует институт собственника дома в целом. Такой институт еще нужно создать. Понятие «балансодержатель» не соответствует понятию «владелец» и должно быть ликвидировано. ОСМД - эффективная форма самоорганизации населения, которая позволяет профессионально управлять многоквартирным жилым домом на основе международного опыта », - сказал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК.

По его словам, сегодня государство должно поддержать эффективную форму управления домом, поскольку только она позволит владельцам осуществить капитальные ремонты и термомодернизацию здания, а также создать благоприятную среду проживания.

«По сути, вопрос эффективного управления жилыми домами - главный вопрос жизнеобеспечения населения», - подчеркнул министр.