Кабмин планирует создать Нацсовет по вопросам функционирования ОСМД

В Украине планируется создать Национальный совет по вопросам функционирования объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерство подготовило соответствующий проект постановления.

«По поручению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Минрегион подготовил проект постановления Кабинета министров о создании Национального совета по вопросам функционирования ОСМД. В ходе работы данного органа рассмотрение проблем эффективного управления жилыми домами будет продолжено на качественно новом уровне», - отметил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК.

Планируется, что новый совещательно-консультативный орган будет работать под председательством министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. В его состав войдут представители от ОСМД и Секретариата Кабмина, заместители министра экономического развития и торговли, финансов, юстиции, социальной политики, председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции, Государственной налоговой службы, Государственного агентства земельных ресурсов, а также главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирования в сфере коммунальных услуг, и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, заместитель главы Антимонопольного комитета, народные депутаты.

В пресс-службе сообщили, что на сегодняшнем заседании правительство приняло протокольное поручение, направленное на урегулирование ряда проблемных вопросов создания и деятельности ОСМД, в частности, относительно их взаимоотношений с естественными монополиями, упрощенного расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги малообеспеченным жителям домов, где действуют объединения, устранение целого ряда бюрократических препятствий и т. д.