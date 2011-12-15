Строительные предприятия за январь-ноябрь увеличили объемы работ на 12,5%

Строительные предприятия Украины в январе-ноябре этого года увеличили объемы работ на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 52 млрд. 013,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 10,5%, до 2 млрд. 517,6 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – увеличили на 13,7%, до 44 млрд. 496,1 млн. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – увеличили на 4%, до 4 млрд. 716 млн. грн., по завершению строительства – снизили на 13,7%, до 205,7 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – увеличили на 63,6%, до 78,4 млн. грн.

В Госстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 79,4% от общего объема, работы по капитальному ремонту – 14,2%, по текущему ремонту – 6,4%.

В частности, строительные предприятия Киева в январе-ноябре т.г. увеличили объем работ на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 12 млрд. 499,1 млн. грн., выполнив 24% общегосударственного объема работ.

Справка УНИАН. Строительные предприятия Украины в 2010 году снизили объемы работ на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 43 млрд. 174,9 млн. грн.