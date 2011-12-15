Южные квартала Луганска остались без воды - авария на канализационном коллекторе

Сегодня с 8.00 все южные квартала Луганска остались без воды.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ООО «Лугансквода», в 7.30 в информационно-справочную службу предприятия поступило сообщение о прорыве канализационного коллектора диаметром 900 мм в Артемовском районе города, недалеко от мясокомбината.

Через 30 минут на место аварии выехали специалисты аварийно-восстановительной бригады ООО «Лугансквода». В настоящее время здесь сосредоточена вся необходимая техника для скорейшего завершения работ.

Согласно заключению специалистов, авария произошла из-за износа стального коллектора. По оценкам специалистов, восстановительные работы будут завершены сегодня к 18.00.

В связи с аварией приостановлена работа Артемовской насосной станции, подающей воду кварталам Степной, Южный, Мирный, Ольховский, Заречный, Ленинского Комсомола, Героев Сталинграда, поселку Косиора, ул.Победоносной. Это сделано для обеспечения переключения движения стоков на другие канализационные коллекторы в обход поврежденного. После переключения подача воды жителям заречных кварталов будет восстановлена в полном объеме.