В Херсоне из-за долгов порядка 90 многоэтажек остались без водоснабжения

В Херсоне жильцы верхних этажей около 90 многоэтажек остались без водоснабжения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, в Херсоне в среду, 14 декабря, из-за задолженности ООО «Херсонтеплосети» перед Херсонскими городскими электросетями (ХГЭС) за использованную электроэнергию были отключены от электроснабжения 16 пунктов подкачки (ЦТП).

В результате без водоснабжения оказались верхние этажи (выше 4-го) 90 высотных многоквартирных домов в Таврическом микрорайоне, по Бериславскому шоссе и в центре города. Фактически без водоснабжения оказались десятки тысяч жителей областного центра.

Следует отметить, что в течении года указанные пункты подкачки отключались не однократно. Долг ООО «Херсонтеплосети» перед электропоставщиками возник в связи с задолженностью перед ООО госпредприятия «Херсонская ТЭЦ», чей теплоноситель ООО «Херсонтеплосети» транспортировал потребителю по ранее заключенному договору.

Депутаты Херсонского горсовета на сессии 25 ноября приняли решение о передаче с 1 декабря текущего года 43 км тепловых сетей, по которым теплоноситель, производимый ПАО «Херсонская ТЭЦ», транспортируется потребителям, в управление КП «Херсонтеплоэнерго». Также КП получит в управление и 26 ЦТП (центральных теплопунктов) указанных теплосетей.

При этом прежний оператор теплосетей ТЭЦ – ООО «Херсонтеплосети» из-за долга ПАО в сумме 4,2 млн. грн. отказались обслуживать указанную систему. Соответственно, ООО не рассчитался с энергоснабжающей компанией за использованное электричество.