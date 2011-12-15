Янукович из-за тумана не смог прилететь в Харьков. Открытие Kharkiv Palace 5* перенесено

Церемония официального открытия гостиницы Kharkiv Palace 5*, в которой 14 декабря должен был принимать участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, перенесена.

Самолет главы государства не смог прилететь в Харьков из-за густого тумана. Неблагоприятная погода также стала причиной того, что многие самолеты из Киева вынуждены были совершать посадку в Донецке и Днепропетровске.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе группы DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО, которая реализует проекты к Евро-2012 в Харькове, на открытие гостиницы не попали, в частности, гости из других стран и городов.

«Красную дорожку, - говорится в сообщении, - и подиум убрали, ленту не разрезали. В результате событие стало «тест-драйвом гостиницы», а торжественный прием приурочили к награждению строителей ОСК «Металлист» Государственными премиями в отрасли архитектуры. Награды авторскому коллективу реконструкции стадиона в помещении Kharkiv Palace 5* вручил губернатор Михаил ДОБКИН».

«Введение гостиницы в эксплуатацию традиционно осуществляется в несколько этапов. Вчера был первый, но будут еще второй и третий. Поэтому мы приурочим официальное открытие Kharkiv Palace 5* к одному из них. Надеемся, что оно состоится в запланированном формате», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря гостиница Kharkiv Palace 5* приняла своих первых посетителей.

Справка УНИАН. Гостиница Kharkiv Palace 5* построена в рамках подготовки Харькова к Евро-2012. Строительство объекта профинансировано и осуществлено группой DCH Александра ЯРОСЛАВСКОГО, генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012. Сумма частных (100%) инвестиций составляет 126 млн. дол. Kharkiv Palace 5* - первая в Харькове 5-звездочная гостиница, которая полностью отвечает требованиям, предъявляемым к объектам гостиничной недвижимости данной категории. Управление Kharkiv Palace 5* осуществляет «Премьер Интернешнл» - первый украинский гостиничный оператор. Kharkiv Palace 5* входит в состав luxury-коллекции «Премьер Гостиницы». В период проведения в Харькове матчей Евро-2012 в этой гостинице будет базироваться штаб-квартира УЕФА, а также разместятся «целевые группы» УЕФА.