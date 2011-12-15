ГИУ передало в коммунальную собственность 99% квартир, закупленных в 2009 году

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) по состоянию на 14 декабря т.г. передало в коммунальную собственность территориальных общин 3526 из 3596 квартир, что составляет 99% от общего количества квартир, закупленных в 2009 году для бесплатной передачи в коммунальную собственность.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Государственного ипотечного учреждения Виктор МИРГОРОДСКИЙ.

«По состоянию на 14 декабря, из 3596 квартир, которые Государственное ипотечное учреждение должно передать в коммунальную собственность людям, было передано 3526 квартир. То есть, это фактически составляет 99% от того количества квартир, которое мы должны передать по постановлению №855», - сказал он.

В.МИРГОРОДСКИЙ напомнил, что ГИУ в 2009 году закупило около 5,5 тыс. квартир для бесплатной передачи очередникам на жилье, из которых около 3,5 тыс. - для передачи в коммунальную собственность, около 2 тыс. квартир — для передачи в служебное пользование работникам министерств и ведомств.

Председатель правления ГИУ добавил, что квартиры для передачи в коммунальную собственность приобретались во всех областях Украины.

По его словам, процесс передачи квартир затянулся из-за того, что в постановлении Кабинета министров №855 не был предусмотрен механизм финансирования.

«Финансового механизма и механизма передачи в этом постановлении не было предусмотрено, и из-за этого Государственное ипотечное учреждение на протяжении полутора лет не могло фактически передать эти квартиры. Квартиры практически все были построены в 2009 году», - пояснил председатель правления ГИУ.

Вместе с тем, В.МИРГОРОДСКИЙ отметил, что около 55 квартир, закупленных ГИУ в 2009 году, находятся в пяти недостроенных жилых домах в Павлограде (Днепропетровской обл.), Александрии (Кировоградской обл.), Пирятине (Полтавской обл.) и Сумах.

«У нас еще порядка 55 квартир не находятся на балансе, но фактически уже распределены по фамилиям в 2009 году. Но в связи с тем, что застройщики до сих пор не достроили пять домов и не ввели их в эксплуатацию даже в этом году, люди не могут въехать... Этими вопросами мы сейчас занимаемся в рамках межведомственной комиссии, которая была создана специально для решения вопросов по передаче квартир. На сегодняшний день есть конкретные решения по всем пяти объектам, и мы уверены, что в 2012 году мы сможем достроить эти дома и передать квартиры людям», - сказал он.

По данным ГИУ, на 13 декабря т.г. из 1972 квартир, предназначенных для передачи в служебное пользование работникам министерств и ведомств, передано 840 квартир (42%).

Он отметил, что оставшуюся часть квартир планируется передать в коммунальную собственность, а также в служебное пользование до конца текущего года. Передача жилья в коммунальную собственность означает, что люди смогут распоряжаться своими квартирами и приватизировать их, добавил В.МИРГОРОДСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, до конца текущего года ГИУ планирует передать в коммунальную собственность территориальных общин все квартиры, которые были куплены ГИУ в 2009 году для бесплатной передачи очередникам.

Справка УНИАН. Кабинет министров своим постановлением №855 от 27 июля 2011 года «Некоторые вопросы передачи квартир, приобретенных Государственным ипотечным учреждением» утвердил порядок бесплатной передачи данных квартир.

Согласно порядку, квартиры бесплатно передаются, в соответствии с актами Кабмина, в управления Минобороны, МВД, МЧС, Службы внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Государственной пенитенциарной службы, Управления государственной охраны, Генеральной прокуратуры Украины, а также из государственной собственности в коммунальную собственность территориальных общин.

Документом также утверждено положение о Межведомственном совете по координации осуществления мероприятий по бесплатной передаче квартир, приобретенных ГИУ, и его состав.