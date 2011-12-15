В Крыму завершена нормативная денежная оценка земель населенных пунктов

В Крыму нормативная денежная оценка земель населенных пунктов проведена в 1 тыс. населенных пунктов из 1020, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

Согласно сообщению, в двадцати населенных пунктах эти работы выполнить невозможно по объективным причинам: в двенадцати отсутствуют установленные границы или проводится их расширение, в четырех начата процедура снятия с учета, еще в четырех по решению органов местных советов проведение нормативной денежной оценки признано нецелесообразным из-за малочисленности населения и отсутствия инфраструктуры.

При этом Республиканский комитет по земельным ресурсам Автономной Республики Крым направил поручение в органы местных советов с просьбой установить границы населенных пунктов, где это не сделано, до 15 декабря.

В пресс-службе отметили, что Совет министров Крыма в январе и ноябре этого года распределил субвенции городам и районам на проведение работ по нормативной денежной оценке земель в размере 8,2 млн. грн.

В ведомстве напомнили, что в августе 2010 года Крым занимал последнее место в Украине по проведению нормативной денежной оценке земель населенных пунктов (22%).