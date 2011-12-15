Парку «Голосеевский» передадут в постоянное пользование около 2 тыс. га земли

Депутаты Киевсовета сегодня приняли за основу проект решения о передаче национальному природному парку «Голосеевский» в постоянное пользование 1 тыс. 888 га столичной земли.

Как передает корреспондент УНИАН, проект решения рассматривался сегодня и вызвал дискуссию среди депутатского корпуса. Его предусматривается доработать и вынести на одно из ближайших заседаний. За такое решение проголосовало 82 из 105 зарегистрированных в зале депутатов.

Часть депутатского корпуса подняла вопрос, связанный с тем, что на территории земельного участка, который предлагается отвести национальному парку, очень давно действует садовый кооператив «Гайок МІ». Его члены обрабатывают земельные участки, которые в целом занимают 3,2 га. Люди убеждают, что у них есть все документы на эту землю. Однако, как заявил на сессии председатель Голосеевской райадминистрации и депутат Киевсовета Александр НЕЗНАЛ, это самозахват земли, и поэтому не стоит обращать внимания на эти заявления членов кооператива.

Однако депутаты, к которым обращались садоводы, настаивали на том, чтобы спорный земельный участок был исключен из проекта отведения земли национальному парку «Голосеевский».

В связи со сложившейся ситуацией депутаты согласились принять подготовленный проект решения за основу и доработать его с дальнейшим рассмотрением для утверждения в целом.

Как отмечается в решении, основная часть земель площадью 1 тыс. 862 га предоставляется парку за счет лесных земель коммунального предприятия «Лесопарковое хозяйство «Конча-Заспа», согласие на прекращение права пользования которым предоставлено «Киевзеленстроем». Решение принимается во исполнение указа Президента о создании национального природного парка «Голосеевский».