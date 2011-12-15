Нацкомуслуг еще не выбрала модель тарифообразования в сфере холодного водоснабжения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, рассматривает несколько моделей тарифообразования в сфере холодного водоснабжения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Согласно сообщению, вопросы относительно модели и размеров тарифов на воду, которые будут применяться в Украине, а также сроков их введения в действие еще не решены.

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, Валерий САРАТОВ отметил, что среди рассматриваемых моделей — действующая сейчас модель корректировки. Ее суть состоит в проведении корректировки уровня тарифов в зависимости от уровня цен на энергоносители и средней заработной платы. Расчет тарифа происходит по стандартам бухгалтерского учета затрат себестоимости.

Также рассматривается модель пооперационного расчета тарифа - установление экономически обоснованных тарифов на основании подсчета операционных расходов предприятий по водоснабжению и водоотводу по технологическим стадиям.

Третья - модель на основе операционных расходов предприятий по водоснабжению и водоотводу и платы на вложенный капитал. Этот подход базируется на модели «бенчмаркинга» (ориентация на лучшие экономические результаты). Преимущество этой модели состоит в создании механизмов привлечения инвестиций в отрасль для ее материально-технического переоснащения.

Четвертая - модель блочных тарифов. Ее суть — в распределении потребителей на блоки в зависимости от объемов потребления и установление дифференцированной цены за кубический метр воды. Преимущество этой модели состоит в социальной направленности на незащищенные слои населения и экономическом стимулировании к установке приборов учета воды.

Также комиссия рассматривает модель с постоянной фиксированной платой и платой за единицу потребленного объема воды. Средства, заложенные в эту модель, позволяют решить проблемы финансирования установки счетчиков и работ по их поверке.

«Каждая из пяти моделей, рассматриваемых комиссией, имеет свои преимущества. И пока ни одна из них не взята за основу, и тем более не определены сроки ее внедрения - идет работа. Именно поэтому комиссия заинтересована в том, чтобы получить мнения по поводу этих моделей. Только после этого будет определена такая система тарифообразования, которая объединит лучшие элементы каждой из моделей », - сказал В. САРАТОВ.