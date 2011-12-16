Перетасовка подрядчиков строительства моста в Запорожье может сорвать сроки сдачи в эксплуатацию первой очереди — СМИ

Перетасовка генеральных подрядчиков на строительстве мостов через Днепр в Запорожье вносит неразбериху и может привести к срыву сроков сдачи первой очереди объекта в эксплуатацию. Равно как и присвоение строительству автомагистрали статуса государственной, поскольку это может привести к негативным последствиям, вызванным излишней централизацией денежных потоков.

Как пишет запорожская газета МИГ, заявленная главой "Укравтодора" Владимиром Демишканом на 2012 года сдача первой очереди мостов в Запорожье может не состояться по ряду субъективных причин.

Издание напоминает, что в сентябре с.г. строящейся автомагистрали через Днепр был присвоен статус объекта государственного значения и заказчиком строительства запорожских мостов стал “Укравтодор”. После этого, вместо прежнего генподрядчика — компании “Мостобуд”, новым генподрядчиком стала компания “Планета Мост”.

Как пишет МИГ, “Приход на стройку «Укравтодора» принес много нового. Компания «Мостобуд» утратила монополию... после появления нового заказчика появился и новый главный подрядчик – компания «Планета Мост». Да-да, именно та компания, у которой на строительстве моста в Киеве недавно перевернулся самый крупный в Украине плавучий кран «Захария»....”

Компания “Мостобуд” будет достраивать часть «автомобильной магистрали через р. Днепр» со стороны Набережной. “Остальная, и большая часть [автодорога через Хортицу, мост через Старый Днепр и все подъездные пути к нему] разумеется вместе со средствами госбюджета, досталась «Планете Мост»”, пишет издание.

МИГ также высказывает опасение, что деньги, выделяемые на окончание строительства могут просто “раствориться” в общем бюджете “Укравтодора”. Так, на завершение строительства нужно еще около четырех миллиардов гривен, согласно проекту Госбюджета на 2012 год «Укравтодор» получает 4,5 млрд гривен. На мосты должно хватить, пишет МИГ, "но «Укравтодору» эти деньги самому нужны. Поэтому деньги будут брать где-то в другом месте... Для начала ноябрьским распоряжением Кабмина 72 миллиона гривен, предназначавшиеся на строительство мостов в Запорожье, ушли в бюджет «Укравтодора»”.

Помимо этих проблем, МИГ отмечает, что некоторые планы, озвученные новым подрядчиком, вызывают удивление и в случае их реализации могут привести к удорожанию строительства. Так по информации издания, “Планета Мост” заявила о намерении задействовать на стройке 10-11 тысяч строителей. При этом приводятся данные, что по расчетам специалистов «Мостобуда», при финансировании в объеме полтора миллиарда гривен в год для строительства мостов хватит двух с половиной тысяч человек.

Справочно: Строительство моста в Запорожье началось в 2004 году. Изначально планировалось закончить его в 2009 г., однако сейчас реальным сроком называется 2016 год.

Общая протяженность автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье с шестью полосами движения составит 9,1 км. Предусмотрено строительство двух мостов, соединяющих берега Днепра и остров Хортица: вантового – длиной 660 м и арочного – 340 м. Предусмотрено строительство 6 транспортных развязок. Самая высокая точка: 50 метров. Самая широкая точка: 39 метров. Сметная стоимость – 5 млрд. 28,6 млн. грн.

Генеральным подрядчиком от начала строительства и до осени 2011 г. было Акционерное общество "Мостобуд". С осени 2011 г. - генподрядчик - "Планета Мост".